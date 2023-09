'Milagre' de San Gennaro se repete em Nápoles

No final da celebração, a ampola com o sangue de San Gennaro foi colocada no relicário localizado no interior da capela dedicada à padroeira do município.

A relíquia é mostrada três vezes por ano: no sábado que antecede o primeiro domingo de maio, em 19 de setembro e 16 de dezembro.

A repetição do "milagre" é considerada um bom presságio para Nápoles e a região da Campânia. Em contrapartida, quando o sangue não se liquefaz, os fiéis costumam interpretar como um presságio de catástrofes. Uma dessas ocasiões ocorreu pouco antes da entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial.

A última vez em que o sangue do santo não se liquefez foi em dezembro de 2020. (ANSA).

