Morre ex-jogador Marinho Peres, capitão do Brasil na Copa de 74

ROMA, 19 SET (ANSA) - O ex-zagueiro Marinho Peres, capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974, morreu na última segunda-feira (18), aos 76 anos.

Com passagens por Santos, Barcelona, Internacional e Palmeiras, Marinho estava internado em Sorocaba, no interior de São Paulo, por causa de uma pneumonia. O ex-jogador também teve complicações nos rins e no coração.