Papa Francisco alerta que mundo está à beira de guerra nuclear

''Espero que as vossas deliberações, além de analisarem as atuais ameaças militares e tecnológicas à paz, incluam uma reflexão ética disciplinada sobre os graves riscos associados à posse continuada de armas nucleares, sobre a necessidade urgente de um progresso renovado no desarmamento e no desenvolvimento de iniciativas de construção da paz", pediu o argentino.

Segundo ele, é responsabilidade de todos nós manter viva a visão de que "um mundo livre de armas nucleares é possível e necessário".

Desta forma, o trabalho das Nações Unidas e organizações relacionadas na sensibilização do público e na promoção de medidas regulamentares adequadas continua a ser crucial''. Por fim, Bergoglio falou dos "problemas éticos cada vez mais urgentes levantados pela utilização, na guerra contemporânea, das chamadas 'armas convencionais', que deveriam ser utilizadas apenas para fins defensivos e não dirigidas a objetivos civis".

"Espero que uma reflexão aprofundada sobre esta questão conduza a um consenso de que tais armas, com o seu imenso poder destrutivo, não serão utilizadas de forma a causar danos desnecessários ou sofrimento desnecessário", concluiu. (ANSA).

