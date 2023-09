Rússia confirma que Putin visitará China em outubro

MOSCOU, 19 SET (ANSA) - O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, confirmou nesta terça-feira (19) que o presidente do país, Vladimir Putin, visitará Pequim em outubro para se encontrar com seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Patrushev garantiu a viagem de Putin até a capital da China em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do país asiático, Wang Yi, em Moscou.