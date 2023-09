Secretário da ONU ecoa Lula e cobra reforma de instituições

NOVA YORK, 19 SET (ANSA) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, defendeu nesta terça-feira (19) a reforma das instituições multilaterais globais, pleito antigo do Brasil e reforçado nos últimos meses pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Guterres disse que "o mundo mudou", mas as instituições continuam as mesmas. "Chegou a hora de renovar as instituições multilaterais, baseando-se nas realidades econômicas e políticas do século 21 e ancorados nos princípios da Carta da ONU e do direito internacional", afirmou o secretário-geral diante de líderes do mundo todo.