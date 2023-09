Torcedor do Newcastle é esfaqueado em Milão

O inglês, que levou uma facada nas costas e outras duas no braço, foi hospitalizado e seu estado de saúde não é grave.

A polícia italiana está investigando o caso para entender os motivos do ataque contra o torcedor do Newcastle. No entanto, ainda não está claro se os agressores eram fãs do Milan. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.