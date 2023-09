Agência da UE promete mais apoio à Itália em crise migratória

"Estamos prontos a oferecer apoio para as atividades de repatriação e a enviar mais funcionários para ajudar com o registro e a identificação", prossegue o texto, em referência aos processos burocráticos necessários no momento do desembarque. Atualmente há quase 40 membros da Frontex em Lampedusa.

"Estamos colaborando com as autoridades italianas, não é um desafio só italiano, mas um desafio para a Europa", declarou o diretor da agência, Hans Leijtens.

A nota destaca ainda que a coordenação avalia a possibilidade de aumentar o número de horas de patrulhamento de embarcações destacadas na área, e apoiar novos esforços de combate a grupos criminosos envolvidos no tráfico de pessoas.

"Além de mandar mais especialistas em matéria de repatriação e oferecer formação, Frontex pode organizar missões de identificação em países terceiros em base às exigências das autoridades italianas para facilitar procedimentos de repatriação", destaca o texto.

"Estamos colaborando ativamente com as autoridades italianas e estamos prontos a reforçar o apoio. Juntos, abraçamos a responsabilidade compartilhada de salvaguardar as fronteiras externas de União Europeia", concluiu Leijtens.

Nesta semana, uma nova onda de desembarques massivos atinge a ilha, creditada à melhora das condições marítimas que teriam favorecido a partida de embarcações.