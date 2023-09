Antitruste da Itália investiga Ryanair por suposto abuso

As autoridades explicaram que estão investigando se a Ryanair está prejudicando as agências de viagens - tanto online quanto offline - e os consumidores que os utilizam para adquirir estes serviços.

Em nota, o órgão enfatiza que a companhia aérea parece dificultar a aquisição de bilhetes aéreos pelos agentes de viagens diretamente no seu site, ao mesmo tempo que permite que as agências tradicionais os comprem através da plataforma GDS, mas em condições menos favoráveis em termos de preço, amplitude da oferta e gestão pós-venda do bilhete.

A investigação é feita após o governo da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, reescrever o decreto editado no início de agosto para tentar reduzir os preços das passagens, depois de receber críticas de companhias aéreas.

O texto original, que tramita no Parlamento, limita o uso da chamada "fixação dinâmica", ou seja, o sistema utilizado habitualmente para definir os preços dos bilhetes aéreos de acordo com a demanda.

O objetivo era proibir o uso desse instrumento para estabelecer preços de voos com origem ou destino nas ilhas da Sardenha e da Sicília, em feriados e nos casos em que o aumento superasse 200% acima da tarifa média. No entanto, uma emenda apresentada pela maioria governista elimina o teto de 200% e diz que caberá ao Antitruste verificar eventuais abusos por parte das companhias.

"A conduta exercida [pelas companhias aéreas] nas rotas para as ilhas, o período de pico de procura sazonal e os preços mais de 200% acima da tarifa média são considerados circunstâncias e indícios que a Autoridade pode levar em conta", diz o comunicado.