Após acordo com federação, jogadoras da Espanha encerram boicote

"Chegámos a uma série de acordos que serão elaborados e assinados pela federação e pelo Conselho Superior de Esportes", disse o secretário Victor Francos, especificando que apenas duas das 23 convocadas expressaram desejo de deixar a seleção por "motivos de desconforto pessoal".

Apesar da promessa de mudanças no ambiente, Mapi León e Patri Guijarro, do Barcelona, foram as únicas que deixaram a concentração da seleção espanhola. As duas estavam entre as 23 atletas chamadas pela técnica Montse Tomé para as próximas duas partidas da Liga das Nações.

As atuais campeãs mundiais pegarão a Suécia na próxima sexta-feira (22) e a Suíça na terça (26). (ANSA).

