Azerbaijão e separatistas iniciam trégua em Nagorno-Karabakh

Os dois lados iniciarão negociações nesta quinta (21), na cidade azeri de Yevlakh. Segundo o Azerbaijão, a operação militar tinha finalidade "antiterrorista", após a morte de quatro policiais e dois civis azeris em explosões de minas na região.

As autoridades armênias de Nagorno-Karabakh disseram que os ataques de Baku mataram pelo menos 32 pessoas, incluindo sete civis e duas crianças, e deixaram mais de 200 feridos.

Por sua vez, o governo da Armênia diz não ter mais tropas na região desde 2021 e que não participou das negociações para um cessar-fogo. O premiê Nikol Pashinyan inclusive foi alvo de protestos, e manifestantes o chamaram de "traidor" por não ter defendido os armênios de Nagorno-Karabakh.

Enquanto isso, o papa Francisco lamentou a "crítica situação humanitária no Cáucaso meridional" e pediu paz. "Dirijo meu apelo a todas as partes envolvidas e à comunidade internacional para que as armas se calem e sejam feitos todos os esforços para encontrar soluções pacíficas", declarou o pontífice.

A disputa por Nagorno-Karabakh remete ao fim da década de 1980, em meio ao desmantelamento da União Soviética, e Azerbaijão e Armênia travaram uma guerra de um mês e meio em 2020, com saldo de milhares de mortos.

Naquela ocasião, Baku retomou o controle de uma parcela do território de Nagorno-Karabakh, incluindo a importante cidade de Shusha, mas outras partes seguem sob poder de separatistas armênios, incluindo Stepanakert, principal município da região.