Brasil promoveu reunião do Mercosul sobre acordo com UE nos EUA

NOVA YORK, 20 SET (ANSA) - O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, informou nesta quarta-feira (20) que o Brasil promoveu uma reunião com seus pares do Mercosul para tratar sobre as negociações do acordo comercial com a União Europeia.

Ele destacou que o bloco sul-americano, agora presidido pelo Brasil, enviou na semana passada sua primeira reação à proposta apresentada em março pela União Europeia, e disse que rodadas de negociações ocorrem virtualmente toda semana, alternadas com encontros presenciais no Brasil e em Bruxelas.