Champions: Inter e Real Sociedad empatam em 1 a 1

A equipe italiana saiu perdendo logo no começo do jogo e evitou a derrota graças ao gol do argentino Lautaro Martínez aos 42 minutos do segundo tempo.

Com o empate, Real Sociedad e Internazionale dividem o segundo lugar da chave com 1 ponto. A liderança é do Red Bull Salzburg, que fez 2 x 0 no Benfica em Portugal.

Os jogos da segunda rodada acontecem no dia 3 de outubro: a equipe do técnico Simone Inzaghi vai jogar em Milão contra o Benfica.

A Inter foi vice-campeã na última edição da Liga dos Campeões e não ganha o título desde 2010.

Os nerazzurri são os líderes do Campeonato Italiano com 4 vitórias em 4 jogos. O próximo desafio é no domingo contra o Empoli fora de casa. (ANSA).