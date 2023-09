'Chega de sufocar a África', diz papa Francisco

CIDADE DO VATICANO, 20 SET (ANSA) - O papa Francisco fez nesta quarta-feira (20) um apelo em defesa da África e disse que o continente "não é um solo para ser saqueado".

As declarações foram dadas durante a audiência geral no Vaticano, dedicada nesta semana a São Daniel Comboni, missionário em países africanos no século 19.