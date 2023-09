Copom reduz taxa Selic em 0,5 ponto percentual

(ANSA) - BRASILIA, 20 SET - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu nesta quarta-feira (20) a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, levando a Selic para 12,75% ao ano, confirmando as expectativas dos analistas do mercado financeiro.

O novo patamar, votado por unanimidade pelos diretores do Copom na noite hoje em Brasília, é o menor desde março de 2022.