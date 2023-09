Embaixador Azzarello recebe maior condecoração do RJ

"Em 27 de setembro, voarei para Roma, onde retornarei ao Ministério das Relações Exteriores por três meses antes de me aposentar. Concluir minha fascinante e exigente missão no Brasil com esta medalha é um evento cheio de significado e emoções que levarei sempre comigo", acrescentou Azzarello.

A cerimônia solene aconteceu no Palácio Tiradentes, após votação específica do plenário da Alerj, já que as condecorações geralmente são realizadas apenas uma vez por ano, no dia 21 de abril.

O evento teve a presença de autoridades políticas, militares e científicas, além da comunidade ítalo-brasileira. (ANSA).

