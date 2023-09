(Errata) Itália diz que 'é difícil ficar' na 'Rota da Seda'

WASHINGTON, 20 SET (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, disse que caberá ao Parlamento decidir sobre a permanência do país na Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI), também conhecida como "Nova Rota da Seda", megaprojeto da China para ampliar sua influência no mundo.

A Itália assinou um memorando de entendimento com Pequim em 2019, na gestão do então premiê Giuseppe Conte, do Movimento 5 Estrelas (M5S), mas o governo de Giorgia Meloni avalia que o protocolo não produziu os investimentos esperados.