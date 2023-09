Espumante italiano da F1 vence prêmio anual de melhor do mundo

SAN PAULO, 20 SET (ANSA) - O espumante italiano Ferrari Trento foi escolhido pela sexta vez, sendo a terceira seguida, a mais prestigiosa competição internacional dedicada a esse gênero de vinhos, a "Sparkling Wine Producer of the Year" (Produtor de Espumantes do Ano, em tradução livre).

"Temos reconhecimentos internacionais que certificam a absoluta qualidade das nossas produções. Um brinde à arte vinícola de excelência!", comemorou, no Facebook, o ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida.