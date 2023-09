EUA dizem que Cuba seguirá em lista de apoiadores do terrorismo

Em seu discurso nas Nações Unidas, Lula disse que o Brasil continuaria "denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador de terrorismo".

Por sua vez, Petro afirmou que os Estados Unidos deveriam "começar a curar as feridas abertas na história com a América Latina" e que remover Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo significaria "reencontrar a verdade e o início de um novo diálogo para superar os problemas da América". (ANSA).

