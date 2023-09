Exames descartam lesão em Mike Maignan, goleiro do Milan

Os exames médicos realizados pelo goleiro descartaram qualquer lesão, mas a evolução clínica de Maignan será acompanhada diariamente.

Embora a notícia sobre Maignan tenha sido positiva, o goleiro poderá ser poupado nos duelos contra Hellas Verona, no San Siro, e Cagliari, no Unipol Domus. Com isso, Marco Sportiello já esquenta os motores. A imprensa italiana menciona que Maignan deverá retornar ao gol rossonero somente no jogo diante da Lazio, agendado para dia 30 de setembro, em Milão.

Apesar de ser peça importante do elenco milanista, Maignan vem sofrendo com problemas físicos. Na temporada passada, o arqueiro ficou quatro meses fora de ação em função de uma lesão na panturrilha, já em 2021/22, o ex-Lille permaneceu ausente devido a um machucado no pulso.

Ao todo, "Magic Mike" perdeu 23 encontros em 2022/23, além da Copa do Mundo do Catar pela seleção francesa, que chegou na decisão do torneio. (ANSA).

