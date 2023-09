Fendi aposta em elegância romana e reúne famosos em Milão

A nova coleção feminina é assinada por Kim Jones e inspirada na elegância romana e sua indiferença. "Quando estou em Roma e caminho do meu hotel até o Coliseu com fones de ouvido é como ouvir a trilha sonora de um filme imaginário com personagens da Fendi", relatou ele.

Segundo o estilista, "em Roma, a elegância é descontraída, como se não importasse o que os outros pensam, isso é o verdadeiro luxo e foi isso que quis transmitir na coleção".

"É uma mulher que se veste para si e para a sua vida como vejo Silvia e Delfina fazerem. Não é algo que você faz para ser visto, mas é a realidade de se vestir, a confiança e a sofisticação que vem disso", acrescentou, ressaltando que "não é se vestir para ser algo, mas alguém".

A coleção minimalista aposta em peças com cortes retos e estampas gráficas, além de uma paleta de cores composta por tons terrosos, incluindo caramelo, marrom e mostarda, com toques de off White, cinza, azul, laranja e amarelo.

Ainda hoje são esperadas as marcas Alberta Ferretti, Roberto Cavalli e Diesel nas passarelas da Semana de Moda Milão, que acontece até o próximo dia 25 de setembro. (ANSA).