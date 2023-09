Filme de Matteo Garrone é escolhido para disputar vaga no Oscar

"Por ter encarnado com grande poder e maestria cinematográfica o desejo universal de procurar a liberdade e a felicidade. Criar um sonho épico que encena a coragem e a dor que sempre marcaram as migrações, num ambiente de profunda humanidade", diz a motivação do comitê.

Os filmes indicados para concorrer ao prêmio, que serão somente cinco, serão escolhidos em 23 de janeiro de 2024, enquanto a cerimônia do Oscar ocorrerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 10 de março.

Vencedor do Leão de Prata na edição 2023 do Festival de Cinema de Veneza, "Io Capitano" retrata a história de dois jovens migrantes senegaleses que atravessam a África, com todos os seus perigos, em busca do sonho de chegar à Europa.

O diretor de "Dogman" e "Pinóquio" mostra Seydou e Moussa deixando Dakar em meio aos tormentos do deserto, o horror dos centros de detenção na Líbia e os perigos do mar.

"Estamos muito orgulhosos de poder representar a Itália no Oscar com 'Io Capitano' e esperamos que a jornada de Seydou também possa tocar o coração do público americano", declarou Garrone após a indicação italiana. (ANSA).