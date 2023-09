Goleiro da Lazio diz que 'estudou' Immobile para marcar gol

SÃO PAULO, 20 SET (ANSA) - O goleiro Ivan Provedel, que impediu a derrota da Lazio na Liga dos Campeões com um gol de cabeça no último minuto, revelou que tinha "estudado" o atacante Ciro Immobile para balançar as redes do Atlético de Madrid.

Na ocasião, a Lazio estava perdendo em casa por 1 a 0 para o rival espanhol, mas Provedel evitou um resultado mais elástico com importantes defesas. Nos instantes finais, ele foi decisivo no outro lado do campo ao cabecear para a rede a bola alçada dentro da área por Luis Alberto.