'Humanidade abriu as portas do inferno', diz líder da ONU

NOVA YORK, 20 SET (ANSA) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou nesta quarta-feira (20) que "a humanidade abriu as portas do inferno", ao discursar em um evento sobre clima em Nova York.

A conferência foi convocada pela ONU para que os países apresentassem metas ambientais mais ambiciosas do que as já prometidas, porém foi esvaziada pelas ausências dos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, as duas nações que mais poluem no planeta.