Irã endurece punição contra mulheres que não usam véu islâmico

Roupas "apertadas" ou que "expõem parte do corpo" são consideradas "inapropriadas".

O projeto de lei prevê ainda que quem cometer este crime "em colaboração com governos, meios de comunicação, grupos ou organizações estrangeiras ou hostis à República Islâmica" será condenado a uma pena que varia entre 5 e 10 anos de prisão.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelo Conselho dos Guardiões da Constituição. Atualmente, aparecer "em público sem o lenço muçulmano" é punível com "pena de prisão de 10 dias a dois meses".

"Eles fazem de tudo para pressionar o máximo possível as mulheres, mas nós resistiremos!", afirmou à ANSA Hasti Diyè, uma jovem iraniana, professora e dançarina, que fugiu para Istambul depois de ter sido capturada várias vezes e depois libertada pela chamada polícia moral do seu país, para onde regressou nas últimas semanas por ocasião do aniversário do assassinato de Mahsa Amini.

Diyè lembrou que, no ano passado, antes da série de protestos que eclodiu após a morte de Amini e quando ela ainda estava no Irã, "como forma de luta civil, mostrei publicamente a minha oposição às restrições e limitações desumanas impostas pelo regime islâmico ao não usar véu, dançar e beijar o meu parceiro em público, mesmo em frente da polícia".

Estes atos lhe custaram detenções, interrogatórios, espancamentos e a subsequente fuga para Istambul assim que conseguiu deixar o país.