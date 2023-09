Itália aprova inclusão da proteção do esporte na Constituição

Fruto da união de diversas propostas parlamentares, o projeto de lei tem como objetivo acrescentar a seguinte frase no artigo 33 da Constituição: "A República reconhece o valor educativo, social e promoção do bem-estar psicofísico da atividade esportiva em todas as suas formas".

A mudança também visava "dar o sentido mais amplo possível ao conceito de atividade esportiva", de acordo com as autoridades do país europeu.

"Será necessário promover esta reforma e saber interpretá-la e implementá-la, bem como enobrecê-la. Foi um grande jogo de equipe que o esporte ensina todos os dias, ele é uma defesa imunológica social", celebrou o ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi.

No geral, a inclusão da proteção do esporte na Constituição tem um valor simbólico e não está previsto alterações significativas no sistema jurídico italiano.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou que a aprovação unânime do projeto de lei marca uma "página histórica" do país. A chefe de governo ainda opinou que a novidade estabelece uma "verdadeira revolução cultural".

"Primeiro apoiante e primeiro signatário a iniciar o processo formal, hoje orgulhoso da inclusão do esporte na Constituição graças à total convergência política. Digno reconhecimento pelo valor civil, social e cultural do movimento", escreveu o presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò. (ANSA).