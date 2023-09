Itália e Argentina reforçam cooperação na luta contra máfia

"A luta contra o crime organizado é uma área prioritária de cooperação entre a Itália e a Argentina na qual se registra uma forte sinergia graças à excelente colaboração a nível institucional e operacional entre os dois países", afirmou Lucentini em seu discurso.

No início do mês, os dois países já haviam assinado um memorando de entendimento e colaboração com o objetivo de fortalecer a luta contra o crime organizado e o terrorismo em ambas as nações.

A parceria, firmada pelo promotor nacional antimáfia, Giovanni Melillo, e o procurador-geral interino da Argentina, Eduardo Casal, também prevê uma colaboração mútua no desenvolvimento de projetos e atividades conjuntas de pesquisa, treinamento e acadêmicas.

Além disso, prevê a troca de informações e a ajuda mútua para a investigação, repressão e punição destes crimes, bem como para a recuperação de bens obtidos ilicitamente. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.