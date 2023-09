Lula e Biden lançam manifesto trabalhista conjunto

Lula, por sua vez, classificou o encontro como "histórico": "É uma satisfação um encontro do governo brasileiro com o americano. A democracia corre cada vez mais perigo porque a negação da política fez com que setores extremistas tenham ocupado espaço no mundo inteiro. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina e outros países", afirmou Lula.

O brasileiro também reafirmou a importância da relação bilateral: "Essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos e esta iniciativa proposta pelo presidente Biden para que a gente faça um plano de trabalho, para que a gente possa oferecer à nossa juventude, para dar ao nosso povo perspectiva de um emprego decente, mais qualificado.

"Eu acompanhei seu discurso de posse, eu nunca tinha visto um presidente americano falar dos trabalhadores como o senhor falou. Eu venho do mundo do trabalho, eu acho que o trabalho está muito precarizado, e essa sua ideia de apresentar uma proposta que poderá ir até o G20 é muito importante para o Brasil, para Estados Unidos e para o mundo", acrescentou Lula.

"A pobreza e a desigualdade não interessam a ninguém. O que estamos fazendo aqui, em pleno coração dos Estados Unidos, tentando despertar a expectativa de uma esperança. Eu acho que é uma oportunidade de ouro para nós", disse Lula, que ainda declarou que Brasil e EUA devem se tratar como "amigos com objetivo em comum".

Os dois líderes estão lançando a Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras, promovendo o trabalho digno.

Em atualização (ANSA).