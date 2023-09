Lula e chanceler alemão discutem acordo Mercosul-UE

Conversamos sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que considero importante fecharmos ainda este ano, e sobre a atual conjuntura mundial", escreveu Lula nas redes sociais.

O mandatário exerce a presidência temporária do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) até dezembro deste ano e quer concluir o acordo com a UE antes do fim de seu mandato no bloco.

O líder brasileiro tem agendado um encontro para esta quarta-feira com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, com quem também deve falar sobre o tratado comercial.

Lula também anunciou que visitará a Alemanha em dezembro.

"Teremos dois dias de trabalho entre nossos governos para aprofundarmos a cooperação, os laços e os investimentos entre nossos países", ressaltou. (ANSA).