Meloni estreia na ONU e pede 'guerra global' contra traficantes

"Estou convencida de que é dever desta organização rejeitar qualquer hipocrisia sobre esse tema e declarar uma guerra global e sem descontos contra os traficantes de seres humanos. E, para fazê-lo, devemos trabalhar juntos em todos os níveis", disse Meloni.

Segundo a primeira-ministra, uma "certa abordagem hipócrita sobre a imigração fez enriquecer essa gente de forma desmedida".

"Os traficantes de seres humanos que organizam a exploração da imigração ilegal em massa iludem que, confiando neles, quem quer migrar encontrará uma vida melhor. Eles cobram milhares de dólares por viagens para a Europa, que vendem como se fossem agências de turismo. Mas eles não dizem que essas viagens frequentemente conduzem a um túmulo no fundo do Mar Mediterrâneo", acrescentou.

Segundo o Ministério do Interior da Itália, o país já recebeu 132,3 mil migrantes forçados via Mediterrâneo em 2023, quase o dobro do número registrado no mesmo período do ano passado. A maioria dessas pessoas é proveniente de países da África, como Guiné, Costa do Marfim, Tunísia, Egito, Burkina Fasso, Mali e Camarões.

Em meio a esse cenário, Meloni vem prometendo desde o início de seu governo um amplo programa de investimentos no continente africano, o "Plano Mattei", batizado em homenagem ao fundador da gigante italiana de óleo e gás ENI, Enrico Mattei.

"Seremos os primeiros a dar o bom exemplo com o Plano Mattei para a África", garantiu a premiê, acrescentando que a iniciativa terá duas frentes: "derrotar os traficantes de escravos do terceiro milênio e enfrentar as causas na base da migração, com o objetivo de garantir o primeiro dos direitos, que é o de não precisar emigrar".