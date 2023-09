Meloni fará apelo na ONU contra 'nova barbárie da escravidão'

Os colaboradores de Meloni dizem que ela está afiando seu discurso até o último momento, o primeiro no Palácio de Vidro.

Na primeira noite em Nova York, no entanto, ela se permitiu um momento informal, um jantar em um conhecido restaurante italiano, especializado em pizza napolitana "old style". Estava com sua equipe e com sua filha Ginevra, que a acompanhou nesta viagem a Nova York.

Nada de recepção de Joe Biden para ela, que recusou o encontro tradicional que o presidente americano oferece aos líderes mundiais durante a Assembleia Geral da ONU.

A primeira-ministra não participou da noite no Museu Metropolitano de Arte (que não estava na agenda oficial).

Como outros líderes, segundo observam no Palazzo Chigi, lembrando que Meloni tem constantes oportunidades de troca com o presidente americano, a mais recente delas há apenas alguns dias durante o G20 na Índia.

Meloni não discursou na sessão especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas dedicada à Ucrânia, mas o Palazzo Chigi esclarece que a primeira-ministra "participou esta manhã do debate no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde ouviu os discursos principais, incluindo o de Volodymyr Zelensky", com quem teve um encontro depois.