Napoli vence estreia na Champions graças a gol contra do Braga

O time português tinha conseguido o empate quatro minutos antes com um gol de Bruma.

O primeiro gol do Napoli foi marcado ainda no primeiro tempo pelo lateral-direito Giovanni di Lorenzo.

Com o resultado, o Napoli largou na frente no Grupo C com os mesmos 3 pontos do Real Madrid, da Espanha, que venceu o Union Berlin, da Alemanha, por 1 a 0.

Na segunda rodada, dia 3 de outubro, os napolitanos recebem a equipe espanhola no estádio Diego Armando Maradona.

Pelo Campeonato Italiano, o próximo jogo do Napoli é no domingo contra o Bologna fora de casa.

Os atuais campeões começaram a Serie A com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. (ANSA).