Papa Francisco nomeia novo bispo auxiliar de Porto Alegre

Nascido em 2 de setembro de 1965 em Irati, na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, ele estudou no seminário de Filosofia e Teologia, emitiu a Profissão Perpétua na Congregação da Missão (Lazaristas) em 27 de abril de 2000 e recebeu a ordenação sacerdotal no dia 16 de dezembro seguinte.

Em seu instituto religioso, Gonsalves dos Santos desempenhou as seguintes funções: chefe de animação vocacional (2000-2005); conselheiro provincial (2005-2008); diretor espiritual das Filhas da Caridade (2010-2011); assistente provincial (2010-2013); pároco (2010-2016); presidente da Conferência Latino-Americana das Províncias Vicentinas (2017-2023) e visitador provincial radicado em Curitiba-PR por dois mandatos (2016-2023). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.