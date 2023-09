Vasseur diz que GP do Japão testará competitividade da Ferrari

"Colocamos Singapura em segundo plano para nos concentrarmos no GP do Japão. Vamos competir em um circuito completamente diferente de Monza e Marina Bay, onde teremos a oportunidade de verificar a competitividade do SF-23 em curvas rápidas e com configuração aerodinâmica de carga média-baixa", analisou Vasseur.

O francês destacou que o time de Maranello terá a mesma abordagem adotada nas corridas passadas, além de destacar que deseja lutar pela segunda posição do campeonato de construtores.

"Enfrentaremos o fim de semana com a mesma abordagem adotada nas últimas corridas, o que nos permitiu melhorar ainda mais em termos de execução de operações na pista. Esperamos trazer para casa novos pontos importantes na luta pelo segundo lugar no ranking de construtores", disse Vasseur.

A segunda vitória de Sainz em sua carreira permitiu que a Ferrari conquistasse seu primeiro triunfo depois de 26 corridas.

A escuderia não vencia desde o GP da Áustria de 2022, quando Charles Leclerc subiu ao posto mais alto.

A Ferrari esticou sua vantagem sobre a Aston Martin no campeonato de construtores ao chegar nos 265 pontos, contra os 217 somados pelos britânicos. O objetivo é alcançar a Mercedes, que ocupa a segunda colocação, com 289. (ANSA).