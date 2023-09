Visita de brasileira a italiano 'padroeiro da internet' viraliza

Atualmente o corpo dele está num caixão de vidro disponível à veneração pública, na igreja de Santa Maria Maggiore, em Assis.

"Realmente é muito impressionante. Você olha o corpo pelo vidro, parece que tem uma pessoa dormindo. Ele tem uma história muito bonita e é uma energia muito boa. Tinha bastante gente na igreja", relembrou.

"Carlos Acutis tem inclusive um milagre atribuído a ele no Mato Grosso do Sul, em 2010, apesar de nunca ter pisado no Brasil. Uma criança com uma doença congênita se curou depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia de Campo Grande", relatou Camilla no vídeo.

Em 2013 começou a tramitar no Vaticano a causa por sua beatificação e ele foi intitulado Servo de Deus, primeira etapa de reconhecimento. Em 2018, foi considerado Venerável pelo papa Francisco; e em 2020 foi beatificado.

"Ele também foi o primeiro 'santo' que a Igreja decidiu enterrar de tênis Nike e calça jeans", disse a criadora de conteúdo.

Camilla disse estar feliz com a grande repercussão: "Percebi que de uma forma geral foi muito boa. São pessoas impressionadas com a história, respeitando, e pessoas católicas felizes de ver, conhecendo. E eu mesma sou católica, e não conhecia. Para mim foi muito gratificante poder ver de perto e trazer para conhecimento das pessoas".