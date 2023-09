Alex Sandro sofre lesão muscular e desfalcará Juventus

Homem de confiança do técnico Massimiliano Allegri, Alex Sandro está em seu último ano de contrato com a Juve. O lateral disputou os dois primeiros duelos dos bianconeri na temporada, mas ficou no banco nas vitórias sobre Empoli e Lazio.

Os juventinos não informaram o tempo que Alex Sandro permanecerá ausente dos gramados, mas a imprensa local menciona que deverá ser pelo menos duas semanas.

Na temporada passada, o lateral perdeu algumas partidas do time de Turim em virtude de um outro problema físico, mas voltou a jogar regularmente após a recuperação.

Revelado pelo Athletico Paranaense, Alex Sandro tem passagens por Santos e Porto. O brasileiro está na Velha Senhora desde 2015, onde acumula mais de 300 jogos e 11 títulos. (ANSA).

