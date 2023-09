Após vitória,Sainz prevê GP 'mais difícil' para Ferrari no Japão

ROMA, 21 SET (ANSA) - O piloto da Ferrari Carlos Sainz, vencedor do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, afirmou que o fim de semana em Suzuka, no Japão, será "mais difícil" em comparação com o de Marina Bay.

O terceiro lugar em Monza e a vitória em Singapura recolocaram a escuderia italiana sob os holofotes da categoria.