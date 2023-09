Armênia acusa Azerbaijão de 'limpeza étnica' em Nagorno-Karabakh

"Agora ela está em curso. Isso não é uma simples situação de conflito, é um crime contra a humanidade e deveria ser tratado como tal", ressaltou o diplomata.

A disputa por Nagorno-Karabakh remete ao fim dos anos 1980, em meio ao colapso da antiga União Soviética, e opõe o Azerbaijão a separatistas de etnia armênia.

Em 1992, os rebeldes proclamaram a República de Artsakh, que nunca foi reconhecida internacionalmente, mas Baku conseguiu reconquistar boa parte do território de Nagorno-Karabakh em uma guerra de seis semanas contra a Armênia em 2020.

Após a operação militar desta semana, o Azerbaijão declarou a retomada do controle sobre toda a região, com os separatistas concordando em entregar as armas e iniciar negociações.

A primeira rodada de conversas aconteceu nesta quinta-feira, na cidade azeri de Yevlakh, com a presença da missão de paz russa na zona, e durou cerca de três horas.

Pouco antes, os armênios de Nagorno-Karabakh haviam acusado o Azerbaijão de violar a trégua em vigor desde quarta (20) com disparos de armas de fogo em Stepanakert, cidade mais importante da região, mas Baku chamou a denúncia de "desinformação".