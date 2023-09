Benção a casais homossexuais reúne 500 pessoas na Alemanha

COLONIA, 21 SET (ANSA) - Em protesto contra o arcebispo de Colônia, na Alemanha, cardeal Rainer Maria Woelki, diversos sacerdotes católicos fizeram uma cerimônia na noite de quarta-feira (20) para abençoar casais do mesmo sexo diante do Duomo de Colônia.

Segundo o portal queer.de, "500 pessoas comemoraram a cerimônia, com bandeiras de arco-íris e cantando o hit dos Beatles 'All You Need Is Love'".