Biden anuncia novo pacote de armas em reunião com Zelensky

WASHINGTON, 21 SET (ANSA) - Por Benedetta Guerra - Volodymyr Zelensky sofre uma derrota em Washington, onde, apesar do apoio incondicional de Joe Biden e do anúncio de um novo pacote de armas para Kiev, os republicanos da Câmara se opõem ao apoio indefinido à Ucrânia, frustrando as expectativas do líder ucraniano e as demandas do comandante-em-chefe.

"Se não recebermos ajuda, perderemos a guerra", apelou Zelensky aos cerca de 70 senadores, juntamente com o líder da maioria democrata, Chuck Schumer, e o da minoria republicana, Mitch McConnell.