Bolsonaro discutiu golpe com militares, diz delação de Cid

De acordo com o relato de Cid, uma "minuta do golpe" que incluía convocação de novas eleições e prisão de adversários foi analisada por Bolsonaro com a cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e os ministros da "ala militar" de seu governo.

Na delação, o tenente-coronel, que participou da reunião, disse que o então chefe da Marinha, Almir Garnier Santos, foi o único membro do alto escalão das Forças Armadas a endossar um golpe contra Lula.

De acordo com fontes consultadas por O Globo, existe uma "grande preocupação sobre os efeitos que o relato de Cid poder ter por envolver membros da cúpula das Forças Armadas e ministros que foram generais de alta patente".

O tenente-coronel ficou preso por quatro meses e recuperou a liberdade no começo de setembro, após a homologação de seu acordo de delação premiada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

(ANSA).