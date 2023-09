Brasileiras vão disputar Mundial de Confeitaria na Itália

"Fizemos uma homenagem à música 'Garota de Ipanema' e demos destaque ao nosso funk carioca, que já conquistou o mundo. Todos esses elementos serão representados em um bolo deslumbrante, com decorações em pasta de açúcar", complementou.

A fase atual é a de adiantar o máximo possível o trabalho, já que a competição permite que os confeiteiros levem parte da decoração pronta. Na prática, elas vão apresentar um bolo falso e replicar as técnicas num verdadeiro.

"Vamos levar em algumas malas com um estrutura de proteção bem reforçada. As partes mais delicadas da decoração do bolo irão em nossas bagagens de mão e outras faremos quando chegarmos em Milão", contou Adriana.

Emoção e expectativa marcam essa fase de contagem regressiva até o embarque das duas profissionais, que trabalham com encomendas e dão aulas, e que descobriram a paixão pela confeitaria de forma bem parecida.

Lilian começou fazendo bolos e doces para as filhas: "Depois para a família, amigos, amigos dos amigos. O feedback positivo me encorajou a ter meu próprio negócio. Me formei em Cake Design e me especializei em pasta americana em vários cursos no Brasil e no exterior".

Adriana experimentava receitas na cozinha e a filha levava para vender na escola: "Quando comecei a receber ligações perguntando se era da 'fábrica' de cupcakes, fiquei surpresa, mas percebi que tinha um negócio. As clientes começaram a solicitar bolos maiores e decorados".