Coliseu de Roma terá ingressos nominais para coibir cambistas

Em comunicado divulgado na quarta-feira (20), o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, disse que pediu ao diretor geral de museus da pasta, Massimo Osanna, e à diretora do Parque Arqueológico do Coliseu, Alfonsina Russo, que definam "rapidamente" a modalidade de um "ingresso nominal para permitir que cada visitante tenha um cartão de entrada com seu nome para mostrar nos portões de acesso, junto a um documento de identificação".

"Deste modo, evitaremos as vendas múltiplas de ingressos.

Além disso, outro objetivo é aumentar a venda in loco, sempre mediante a apresentação de um documento de identidade", acrescentou Sangiuliano.

Segundo um inquérito do órgão antitruste da Itália, visitantes vêm enfrentando dificuldades para comprar ingressos para o Coliseu no site oficial porque os bilhetes são adquiridos em massa por revendedores.

A suspeita é de que plataformas de revenda utilizem robôs para comprar as entradas logo após sua disponibilização. Quem entra agora no site da bilheteria oficial encontra ingressos esgotados para todas as datas até 21 de outubro. (ANSA).