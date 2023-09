Com gol de Lukaku, Roma derrota Sheriff na Liga Europa

Na etapa inicial, após chegar a levar uma bola na trave do Sheriff, a Roma teve a sorte de ver Gaby Kiki marcando um gol contra nos acréscimos.

A vantagem dos italianos não durou muito tempo, pois os moldávios encontraram as redes com Cristian Tovar, que aproveitou o bate rebate dentro da área romana ainda no começo dos 45 minutos finais.

O gol do triunfo giallorosso veio de uma forma que animou os torcedores, pois envolveu os dois principais jogadores do clube.

Aos 65, a jogada nasceu dos pés de Paulo Dybala, passou pelo toque de letra de Bryan Cristante e terminou na conclusão certeira de Lukaku.

Embora tenha terminado com uma vitória da Roma, o duelo deu dor de cabeça para o técnico José Mourinho, pois Renato Sanches deixou o gramado por volta dos 28 minutos em função de um problema muscular.

O próximo compromisso da Roma na competição será no dia 5 de outubro no estádio Olímpico, na capital italiana, diante do Servette, da Suíça. (ANSA).