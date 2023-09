Corte da UE rechaça política da França de barrar imigrantes

BRUXELAS, 21 SET (ANSA) - O Tribunal de Justiça da União Europeia afirmou nesta quinta-feira (21) que a política da França de barrar a entrada de imigrantes extracomunitários em situação irregular nas fronteiras com outros Estados-membros viola a legislação do bloco.

A decisão foi tomada no julgamento de um recurso apresentado por diversas associações francesas e chega em meio ao aumento do fluxo migratório na fronteira com a Itália, resultado do agravamento da crise humanitária no Mediterrâneo.