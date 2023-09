Embaixador Azzarello vira cidadão honorário de Niterói

Em seu discurso de agradecimento, o embaixador ressaltou que "Niterói se destaca no cenário internacional, principalmente nas Nações Unidas, por ser uma cidade não só inteligente, mas também inclusiva, com uma sensibilidade muito forte para as questões ambientais".

"É uma das cidades mais habitáveis do Brasil, segundo classificação da ONU. Uma sensibilidade com o meio ambiente que também caracteriza a Embaixada da Itália em Brasília, a primeira do mundo, de qualquer nacionalidade, a receber o certificado Embaixada Lixo Zero, em 2021", salientou o diplomata.

No último dia 22 de maio, Azzarello assinou um acordo com a prefeitura da cidade, que em 2023 comemora 450 anos de sua fundação. O embaixador também expressou um "agradecimento afetuoso ao amigo Pietro Petraglia, presidente do grupo editorial Comunità Italiana e cidadão de Niterói, pelo seu trabalho incansável na promoção das relações bilaterais e da italianidade". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.