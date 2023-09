EUA anunciam pacote de R$ 1,6 bi em ajuda à Ucrânia

O pacote inclui "novos sistemas de defesa anti-aérea, munições de artilharia, sistemas anti-tanque e munições cluster, para melhorar significativamente a capacidade da Ucrânia de continuar sua contraofensiva".

O anúncio veio após o encontro do presidente americano, Joe Biden, com o ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Para Biden, Putin "subestimou o povo ucraniano ao invadir a Ucrânia": "Errou e continuou errando. A Ucrânia está intacta, indomada e não derrotada", declarou.

Ele também disse contar com o ok do Congresso à ajuda para Kiev: "Não há alternativa ao voto favorável do Congresso sobre o envio de ajuda à Ucrânia". (ANSA).

