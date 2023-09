Itália cai para 9ª posição do ranking da Fifa;Brasil segue em 3º

ROMA, 21 SET (ANSA) - A nova atualização do ranking da Fifa estabeleceu algumas alterações entre as 20 primeiras colocadas, incluindo a queda da seleção da Itália para a nona posição.

Apesar da vitória sobre a Ucrânia, o empate com a Macedônia do Norte fez com que Portugal ultrapassasse a Azzurra. A tetracampeã mundial mantinha o oitavo lugar desde a vexatória eliminação para os mesmos macedônios nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.