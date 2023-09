Laura Pausini anuncia versão em português de novo single

Diversos fãs do país latino-americano celebraram o anúncio e já apostaram em um dueto de Pausini com Tiago Iorc. No entanto, nenhum artista foi confirmado ainda. A data de lançamento também não foi divulgada.

"Durare/Durar" foi escrita pela própria cantora com Edwyn Roberts e Paolo Antonacci e produzida por Michelangelo e Paolo Carta. A balada trata de uma declaração de amor profunda e sincera que marca a passagem do tempo e as diferentes fases da vida.

Com 16 faixas inéditas, o disco chega ao mercado para celebrar os 30 anos de carreira da artista, cuja trajetória teve início no Festival de Sanremo de 1993 com a música "La Solitudine".

Este é o primeiro álbum de inéditas da italiana cinco anos depois do lançamento de "Fatti Sentire". Durante este período de "hiato", ela protagonizou uma turnê mundial, uma cinebiografia, além de ter conquistado um Globo de Ouro, uma indicação ao Oscar e inúmeros outros prêmios. Entre 2023 e 2024, Laura Pausini estrelará sua turnê "mundial que, após as prévias especiais na Piazza San Marco e na Plaza de España, em julho passado, terá início na Itália em dezembro.

Posteriormente, ela passará pela Europa, América Latina, incluindo Brasil, e Estados Unidos.

A cantora se apresentará em São Paulo nos dias 2 e 3 de março de 2024. (ANSA).