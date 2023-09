Liga Europa: Atalanta vence Raków por 2 a 0 com gol de Ederson

Os gols da Atalanta foram marcados no segundo tempo: o belga Charles De Ketelaere abriu o placar aos quatro minutos e o brasileiro Ederson, que no Brasil jogou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, deu números finais ao jogo aos 21.

A Atalanta finalizou 29 vezes contra o gol adversário enquanto o Raków chutou contra o gol italiano em apenas três oportunidades.

A equipe polonesa foi campeã nacional na temporada 2022/2023, mas não conseguiu ingressar na fase de grupos da Liga dos Campeões e, dessa forma, entrou na fase de grupos da UEFA Europa League.

No outro jogo da 1ª rodada do Grupo D, o Sporting, de Portugal, venceu o Sturm Graz, da Áustria, por 2 a 1. Os portugueses serão os próximos adversários da Atalanta na UEFA Europa League. O jogo será em Lisboa no próximo dia 5.

Até lá, a equipe bergamasca voltará suas atenções para o Campeonato Italiano. A próxima partida será no domingo contra o Cagliari no Azzurri d'Italia. A Atalanta está em 10° lugar com 2 vitórias e 2 derrotas. (ANSA).