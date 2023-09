Mattarella e líder alemão defendem solução da UE para migração

"A migração é um fenômeno histórico que deve ser abordado não com medidas provisórias, mas com uma visão do futuro", disse ele, acrescentando que este era o trabalho dos governos nacionais e não dele ou de Steinmeier.

Mattarella e Steinmeier visitaram um centro de acolhimento na cidade de Piazza Armerina, no sul da Itália, onde o presidente alemão realiza uma visita de dois dias por ocasião da entrega de prêmios aos municípios geminados com a Alemanha em Siracusa.

"Encontramos algumas experiências implementadas aqui na Piazza Armerina, não só para acolher os migrantes que passaram por sofrimentos indescritíveis, mas também para integrá-los, incentivando programas nos países de origem para melhorarem as suas vidas nas suas nações, onde permaneceriam de bom grado se não fossem levados pela fome, pela guerra, pela perseguição e pelo terrorismo", enfatizou o italiano.

De acordo com Mattarella, os três principais problemas que o mundo e a Europa enfrentam são o clima, energia e migrantes, cujas chegadas atingiram níveis de emergência na Itália nos últimos meses.

"Com Steinmeier sobrevoamos as áreas afetadas pelos incêndios na Sicília, também devido às mudanças climáticas com fenômenos tropicais. Em Catânia vimos uma importante unidade de produção de energia limpa. É uma necessidade comum da Alemanha e da Itália abordar estas questões", acrescentou ele.

Além disso, garantiu que a cooperação com a Alemanha está no mais alto nível e o encontro foi caracterizado pela grande amizade entre os dois países, um "espírito colaborativo ao mais alto nível".